Yahoo asegura que le robaron la información de “más de mil millones” de cuentas

Los Ángeles (EE.UU.), 14 dic (EFE).- La compañía tecnológica Yahoo aseguró hoy que le robaron información privada de “más de mil millones” de cuentas y que no ha sido capaz de identificar al responsable de esta intrusión.

Yahoo explicó a través de un comunicado que se trata de un robo de información diferente al que reportó en septiembre de este año, cuando informó que había sufrido la sustracción de datos privados de 500 millones de usuarios.

La compañía cree que este nuevo ataque llevado a cabo por una “tercera entidad no autorizada” se efectuó en agosto de 2013.

“Yahoo ha adoptado medidas para asegurar las cuentas de los usuarios y está trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad”, añadió la nota de prensa difundida hoy.

Entre la información que podría haber sido sustraída de las cuentas afectadas figurarían los nombres de los usuarios, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas, y preguntas y respuestas de seguridad.

En este sentido, Yahoo afirmó que ha invalidado las preguntas y respuestas de seguridad que no estaban encriptadas para que no puedan ser usadas a la hora de acceder a una cuenta.

Además, Yahoo está contactando con los usuarios potencialmente afectados y ha requerido que cambien sus contraseñas.

Por otro lado, el gigante tecnológico consideró que los atacantes no accedieron a información bancaria o de pago con tarjeta de los usuarios.

Según el relato de la compañía, las fuerzas de seguridad alertaron a Yahoo de que una tercera entidad aseguraba tener información relativa a cuentas de sus usuarios, una afirmación que, tras ser investigada por los expertos, resultó ser cierta.

Se trata de la segunda gran filtración que revela Yahoo en lo que va de año, ya que el 22 de septiembre desveló que le habían robado información privada de 500 millones de sus cuentas en una sustracción a finales de 2014, lo que pudo estar apoyado por un Gobierno extranjero.

Yahoo recomendó hoy a sus usuarios que revisen cualquier actividad sospechosa, que eviten abrir archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos, que sean cautos respecto a las peticiones de información personal no requeridas y que cambien sus contraseñas de acceso a las cuentas.

Esta nueva filtración masiva de datos de Yahoo vio la luz en un momento crucial para la compañía después de que en julio el gigante de las telecomunicaciones Verizon comunicara una oferta, que todavía debe materializarse, para adquirir la firma de la ciudad californiana de Sunnyvale por 4.800 millones de dólares.

“Evaluaremos la situación mientras Yahoo continúa con su investigación”, expuso hoy Verizon en un comunicado difundido en Twitter por su portavoz Bob Varettoni tras conocerse el robo de datos privados de Yahoo.

“Analizaremos el impacto de estas novedades antes de alcanzar cualquier conclusión final”, añadió Varettoni en la nota.

En los últimos resultados conocidos hasta la fecha, Yahoo presentó pérdidas de 373,4 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2016, pese a duplicar sus ganancias en el tercer trimestre cuando ingresó 163,3 millones frente a los 78,1 millones del mismo periodo de 2015.