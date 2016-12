Trump confirma reunión con el magnate mexicano Carlos Slim

Nueva York, 20 dic (EFEUSA).- El presidente electo, Donald Trump, confirmó hoy que se había reunido con el magnate mexicano Carlos Slim, al que calificó de “un gran tipo”, aunque no detalló de qué había hablado con él.

En un mensaje por la red Twitter, Trump explicó que Slim, “el gran hombre de negocios” de México, lo había llamado para reunirse. “Nos reunimos. ¡ES UN GRAN TIPO!”, agregó.

El gobernante electo, sin embargo, no precisó cuándo y dónde se había producido la reunión, aunque Trump lleva desde hace varios días en su mansión de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, para pasar allí las fiestas navideñas.

Según informó el lunes el diario The Washington Post, Trump se reunió con Slim el pasado sábado en Florida, y, según esa versión, el presidente consideró esa reunión como “una cena encantadora con un hombre maravilloso”.



La portavoz de Trump Hope Hicks confirmó después la reunión entre ambos, aunque sin dar detalles.

Según The Washington Post, el encuentro fue diseñado “para abrir una línea amistosa de comunicación” entre los dos multimillonarios, más que para discutir políticas concretas que les han enfrentado.

La visita de Slim a Mar-a-Lago llegó después de que uno de los asesores más próximos a Trump, Corey Lewandowski, viajara discretamente a México el pasado 9 de diciembre para reunirse con él.

Durante la campaña, Trump había acusado a Slim de usar su influencia en el diario The New York Times, del que es accionista, para ayudar a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.