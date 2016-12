Senadora Ana Guevara toma agresión como muestra del exceso de violencia en México

México, 13 dic (EFE).- La senadora mexicana Ana Guevara, del izquierdista Partido del Trabajo (PT), calificó hoy como un ejemplo del “exceso de violencia” que prevalece en el país la golpiza que le dieron el domingo pasado en una carretera cercana a la Ciudad de México.

“Me tocó ser víctima de esta violencia, cuatro sujetos me golpean de la manera más cobarde y no me pude defender”, declaró a una emisora local Guevara, campeona mundial de los 400 metros lisos en el Campeonato de Atletismo de París 2003.

La exvelocista relató que todo comenzó por un incidente de tránsito, cuando el automóvil de los agresores golpeó su moto y provocó que cayera al suelo.

Al pedir que llamaran a la aseguradora, dijo, fue atacada por los cuatro hombres que iban a bordo del vehículo.

Tras la agresión, que consideró parte de los “excesos de esta violencia que persiste” en el país, la senadora fue diagnosticada con un traumatismo facial que ameritó un procedimiento quirúrgico.

“No había motivos para haber llegado a tal (situación)”, aseguró Guevara al precisar que fue golpeada durante unos 40 segundos y que los sujetos se detuvieron por la intervención de personas que estaban en el lugar.

Señaló que los agresores solo pudieron darse cuenta de que era ella cuando se quitó el casco de motociclista, y expresó su preocupación por el “lamentable estado de violencia” al que están sometidas las mujeres en México.

La senadora confió en las autoridades encuentren a quienes, “sin más razón que ser mujer”, le ocasionaron “considerables daños físicos”.

Guevara, de 39 años, conducía su motocicleta desde Valle de Bravo (Estado de México) con rumbo a la Ciudad de México, y en las inmediaciones del Parque Nacional La Marquesa se produjo el incidente.