Rechaza EEUU 100 toneladas de aguacate del estado mexicano de Jalisco

Guadalajara (México), 23 ene (EFE).- Un cargamento de 100 toneladas de aguacate producido en el occidental estado mexicano de Jalisco fue rechazado por autoridades de Estados Unidos pese a que tenía autorización del Departamento de Agricultura de ese país, denunció hoy la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco.

El director de la agrupación, Ignacio Gómez, dijo a Efe que de último momento y de manera “sorpresiva” las autoridades estadounidenses cancelaron la firma del Plan de Trabajo Operativo que pone las reglas para que los agricultores del estado puedan exportar aguacate al país vecino.

“Desconocemos qué fue lo que pasó”, dijo el empresario, y agregó que los productores no tienen claro si esta decisión tuvo que ver con el inicio de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el pasado 20 de enero.

Aseguró que el gremio “está sorprendido” pues se trabajó durante meses con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para cumplir con sus requerimientos técnicos, tras más de 80 años de veto a ese fruto procedente de Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, el 27 de mayo de 2016 el USDA entregó formalmente del reconocimiento de los municipios certificados para que su producción se pudiera exportar.

Posteriormente salieron nuevas barreras administrativas del Gobierno estadounidense que demoraron la exportación directa, lo que finalmente fue superado en “una exitosa negociación”, informó la dependencia en un comunicado.

Al contar con el aval, el 16 de enero los productores del municipio de Zapotlán el Grande (sur de Jalisco) enviaron el primer embarque en cinco camiones tras una ceremonia protocolaria a la cual asistieron autoridades federales y representantes del USDA.

Sin embargo, el martes 17 de enero el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México les informó que la firma del programa de trabajo “no se había podido concretar”, sin especificar el motivo, expresó Gómez.

El embarque fue retenido el miércoles 18 en el puente fronterizo de Reynosa, Tamaulipas, por “contratiempos en la aplicación de los protocolos exigidos”, explicó la Secretaría de Desarrollo Rural.

Dos días más tarde los productores decidieron redireccionar parte del envío a Canadá y el resto dejarlo en suelo mexicano, dijo el empresario.

“Entendemos que este tipo de negociaciones son difíciles y que hay temas que desconocemos y no entramos a detalle o a tratar de especular”, dijo el representante de los productores.

Las autoridades federales mexicanas negociaron con Estados Unidos que a cambio de la exportación de aguacates recibirían papa de ese país, reveló a medios de comunicación el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, Héctor Padilla Gutiérrez.

Entre el lunes y martes de la semana pasada la entrada de papa a territorio mexicano “se complicó” y los estadounidenses decidieron que no admitirían el aguacate, dijo.

“Pasará esto simplemente como un momento incómodo”, consideró el secretario, y afirmó que el Gobierno estatal hará lo posible para que el aguacate de Jalisco pueda llegar finalmente a Estados Unidos.