Presentan YouTube TV

No hay duda de que a la gente le encanta la televisión, desde deportes en vivo hasta noticias de última hora, comedias y dramas. Pero la verdad es que hay muchas limitaciones en cómo ver la televisión hoy. A diferencia del video en línea, la gente no puede ver la televisión cuando quiere, en cualquier pantalla y en sus términos, sin compromisos. Los consumidores han dejado claro que quieren televisión en vivo sin tanta molestia. No quieren preocuparse de que su DVR esté lleno. No quieren perderse un gran juego o su programa favorito porque están fuera de casa. Nos dicen que quieren que la televisión se parezca más a YouTube.



Pues, tenemos buenas noticias! Estamos trayendo lo mejor de la experiencia de YouTube a la televisión en vivo. Para ello, hemos trabajado en estrecha colaboración con las cadenas y afiliadas para evolucionar la manera que vemos la televisión hoy.



Conoce YouTube TV. Es una televisión en directo diseñada para la generación de YouTube: aquellos que quieren ver lo que quieren, cuando quieren, como quieren, sin compromisos.

Esto es lo que ofrece YouTube TV:

TV en vivo de ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, redes deportivas regionales y decenas de populares cadenas de cable. YouTube TV te ofrece lo mejor de la televisión en vivo, desde espectáculos como “Empire”, “The Voice”, “The Big Bang Theory” y “Scandal”, a los deportes en directo que quieras. YouTube TV incluye importantes redes deportivas como ESPN y redes deportivas regionales como Fox Sports Networks y Comcast SportsNet, para que puedas ver tus equipos favoritos de la NBA o MLB. También nos hemos asociado con estaciones de televisión locales, así que también obtendrás noticias deportivas y locales en función de dónde vivas. Y YouTube TV ofrece decenas de canales de cable adicionales, por lo que no te pierdas las últimas noticias de MSNBC o Fox News, programas populares y películas de Estados Unidos o FX, programas para niños de Disney Channel o Sprout, o reality TV de E ! O Bravo. También puede agregar Showtime o Fox Soccer Plus a tus redes por un cargo adicional. En total, YouTube TV le da acceso a más de 40 redes, que se enumeran a continuación.

Un DVR en la nube, sin límites de almacenamiento. Con YouTube TV, podrá grabar TV en directo y nunca quedarse sin almacenamiento. Su DVR en la nube puede grabar tantos programas como desee, simultáneamente, sin utilizar preciosos datos o espacio en su teléfono y almacenaremos cada una de tus grabaciones durante nueve meses.

Un servicio que funciona muy bien en todas tus pantallas. Puede ver YouTube TV en cualquier pantalla (móvil, tablet o computadora) y puede transmitir fácilmente a su TV con un Chromecast de Google o un televisor incorporado de Chromecast. YouTube TV funciona tanto en Android como en iOS. Y su nube DVR va contigo, por lo que puede transmitir tus grabaciones en cualquier dispositivo, siempre y donde quieras.

Originales de YouTube Red. Con una membresía de YouTube TV, puedes ver todas nuestras series y películas originales de YouTube Red directamente en la nueva aplicación de YouTube TV.

Seis cuentas, un precio. Cada miembro de YouTube TV cuenta con seis cuentas, cada una con tus propias recomendaciones exclusivas y DVR personal sin límites de almacenamiento. Puede ver hasta tres flujos simultáneos a la vez.

La mitad del costo de cable con cero compromisos. Una suscripción a YouTube TV desde sólo $35 al mes y no hay compromisos: puedes cancelar en cualquier momento.

YouTube TV pronto estará disponible en los mercados más grandes de los Estados Unidos y rápidamente se expandirá para cubrir más ciudades de todo el país. Visita tv.youtube.com y regístrate para saber cuándo lanzaremos en tu mercado.



Con gran contenido disponible en la TV, estamos encantados de crear una experiencia que te permita disfrutarla tan fácilmente cómo ves YouTube. No podemos esperar a que sintonices.

Christian Oestlien, Director de Gestión de Productos, utilizó recientemente YouTube TV para ver “Los Oscars” en directo en ABC.