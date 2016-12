NBC UNIVERSO ESTRENARÁ LA SERIE MEXICANA “NIÑO SANTO” PROTAGONIZADA POR KARLA SOUZA Y JOSE MARIA DE TAVIRA, EL 11 DE ENERO

En la serie también participan Harold Torres, Gabino Rodríguez, Francisco de la Reguera y Hansel Ramírez

MIAMI – 15 de diciembre de 2016 – NBC UNIVERSO, el canal de cable moderno dedicado a los deportes y al entretenimiento para latinos, así como la cadena de televisión por cable de mayor crecimiento, anunció hoy que el estreno de “Niño Santo”, la popular serie mexicana protagonizada por Karla Souza y Jose Maria de Tavira, será el miércoles 11 de enero a las 10pm/9C. Esta serie de 13 episodios está inspirada tanto en la vida real como en la fama mítica de José Fidencio de Jesús Sintora Constantino, mejor conocido como El Niño Fidencio, uno de los curanderos más célebres de México. El Niño es conocido por realizar cirugías sin anestesia y sin causarle ningún dolor al paciente. Para ver y descargar el video promocional, haga clic aquí. Para ver y descargar un adelanto, haga clic aquí. Para descargar imágenes, haga clic aquí.

“NBC UNIVERSO es una cadena que toma riesgos ofreciendo la mejor programación de entretenimiento en español a los televidentes” expresó Pablo Cruz, Productor Ejecutivo. Nos sentimos honrados que nuestra serie ‘Niño Santo’ forme parte de su programación”.

“Niño Santo” se centra en un grupo de jóvenes doctores que han sido enviados al remoto pueblo de Agua Azul, en el sur de México, para vacunar a los lugareños, pues estos están sufriendo de una epidemia desconocida. Una vez que llegan al lugar, la comunidad se resiste a ser tratada por los doctores, pues forma parte de un culto poco usual encabezado por un curandero misterioso, “El Niño”. La curiosidad de los doctores los lleva a infiltrarse en este grupo en nombre de la ciencia. Y a medida que van presenciando fenómenos extraordinarios que están fuera de la realidad, los “milagros”, empiezan a sopesar lo que es científicamente imposible con aquello que es posible según la fe.

“Estamos muy emocionados de presentar esta producción de gran calidad, que incluye una trama fascinante y un grupo de actores y productores de gran calibre”, señaló Bilai Joa Silar, Vicepresidente Sénior de Programación y Producción. “Es un drama lleno de suspenso, cuya mezcla de ciencia, fe y superstición atraerá a los televidentes a descubrir la historia mística y religiosa del curandero mexicano”.

La serie está protagonizada por Karla Souza como Lucía Suárez, José María de Tavira como Damián”, Francisco De La Reguera como Farca, Harold Torres como Mateo y Gabino Rodríguez como El Niño.

“Niño Santo” está dirigida por Marc Vigil y fue creada por Mauricio Katz, Pedro Peirano y Pablo Cruz (Fear of the Walking Dead, Cesar Chavez). Cruz también comparte créditos como productor ejecutivo junto a los productores asociados Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) y Gael García Bernal (Mozart in the Jungle, Neruda). La serie fue adquirida de Engine Entertainment.

Aparte de disfrutar los episodios por TV, los suscriptores de NBC UNIVERSO en los servicios de cable, satélite y telco participantes también podrán ver los episodios de “Niño Santo” por Video on Demand o en la aplicación NBC UNIVERSO NOW con solo iniciar la sesión.

