The Riveras celebran la navidad con éxito de su celeb-reality en NBC UNIVERSO

En esta nueva serie, los televidentes podrán ver a los cinco hijos de Jenni Rivera: Chiquis, Jacqie, Mikey, Jenicka y Johnny seguir adelante, apoyándose con amor y el buen sentido del humor que los caracteriza para luchar por sus sueños.

Para ver el tráiler oficial haga clic en https://youtu.be/H658DG87l24.

“Queremos mostrarle al mundo que es posible seguir adelante a pesar de las adversidades. Es cierto, la vida sin nuestra madre ha sido dolorosa y difícil. Hemos tenido momentos malos, pero al del final día nos unimos como familia para intentar solucionar problemas”, expresó Chiquis, la hija mayor de Jenni Rivera. “Nuestro objetivo es representar a nuestra madre… a la gran mujer que fue; y los televidentes podrán constatarlo a través de nosotros. Es importante mostrarle al público quiénes somos, para que sepan la verdad… mucho se ha dicho en las noticias y en los tabloides”, aseguró.

Esta temporada de 10 episodios de “The Riveras”, surge casi cuatro años después de la trágica muerte de “La Diva de Banda” en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, que dejó devastada a la familia y a millones de fanáticos en todo el mundo llorando su pérdida. Sin embargo, después de la muerte de “La Gran Señora”, muchas cosas le han sucedido a esta familia regional mexicana tan querida.

“Estamos emocionados en brindar acceso a los televidentes a la evolución del mayor legado de Jenni Rivera, sus hijos”, expresó Bilai Joa Silar, Vicepresidente Sénior de Programación y Producción para NBC UNIVERSO. “Chiquis, Jacqie, Mikey, Jenicka y Johnny están abriendo sus alas y haciendo todo lo posible por enorgullecer a su madre. Estamos seguros que nuestros televidentes se enamorarán de ‘The Riveras’ “.

Más sobre el elenco:

Chiquis – 31 años de edad. Cantante, escritora, empresaria. Este será un año de muchos retos para Chiquis, mientras lidia con su carrera como cantante, una gira musical, su salón de belleza “Blow Me Dry” y su línea de maquillaje y cuidado para la piel “Be Flawless”, al tiempo que sigue ayudando a sus cuatro hermanos, pues estos necesitan una figura materna en sus vidas.

– 31 años de edad. Cantante, escritora, empresaria. Este será un año de muchos retos para Chiquis, mientras lidia con su carrera como cantante, una gira musical, su salón de belleza “Blow Me Dry” y su línea de maquillaje y cuidado para la piel “Be Flawless”, al tiempo que sigue ayudando a sus cuatro hermanos, pues estos necesitan una figura materna en sus vidas. Jacqie – 26 años de edad. Jacqie, madre de tres, teme estar perdiendo su lado rebelde y divertido. Tiene aspiraciones de seguir una carrera como cantante de gospel, pero primero debe superar su terrible miedo escénico con ayuda de su hermana Chiquis.

26 años de edad. Jacqie, madre de tres, teme estar perdiendo su lado rebelde y divertido. Tiene aspiraciones de seguir una carrera como cantante de gospel, pero primero debe superar su terrible miedo escénico con ayuda de su hermana Chiquis. Mikey – 25 años de edad. Aún tratando de superar la muerte de su madre, Mikey ha recurrido al arte para canalizar sus emociones y contribuir a la comunidad. Por otra parte, está encargado de la tienda en línea de la mercancía de su madre. Es posible que su hija, que ya tiene 3 años de edad, sea autista, y Chiquis lo está ayudando a aceptar esta situación y a buscar ayuda.

25 años de edad. Aún tratando de superar la muerte de su madre, Mikey ha recurrido al arte para canalizar sus emociones y contribuir a la comunidad. Por otra parte, está encargado de la tienda en línea de la mercancía de su madre. Es posible que su hija, que ya tiene 3 años de edad, sea autista, y Chiquis lo está ayudando a aceptar esta situación y a buscar ayuda. Jenicka – 18 años de edad. La más joven de las hermanas Rivera está lista para navegar el mundo según sus propias normas. A Chiquis y a Jacqui les está costando darle rienda suelta, pero están aprendiendo a hacer concesiones. Jenicka está montando una nueva línea de sombreros de diseño con una amiga y quiere ayudar a los niños que han perdido a sus padres. Además, está estudiando psicología infantil.

– 18 años de edad. La más joven de las hermanas Rivera está lista para navegar el mundo según sus propias normas. A Chiquis y a Jacqui les está costando darle rienda suelta, pero están aprendiendo a hacer concesiones. Jenicka está montando una nueva línea de sombreros de diseño con una amiga y quiere ayudar a los niños que han perdido a sus padres. Además, está estudiando psicología infantil. Johnny – 15 años de edad. Johnny, que se ha convertido en un problema para el clan, es ahora un adolescente al que le cuesta seguir las reglas. Chiquis ha pensado incluso renunciar a su carrera de cantante para poder supervisarlo mejor.

La producción ejecutiva de “The Riveras” está a cargo de Gloria Medel Solomons, por NBC UNIVERSO, y Blank Paige Productions.



Aparte de disfrutar los episodios por TV, los suscriptores de NBC UNIVERSO en los servicios de cable, satélite y telco participantes también podrán ver el primer episodio de “The Riveras” por Video on Demand, digitalmente por http://www.nbcuniverso.com/NOW y en la aplicación NBC UNIVERSO NOW con solo iniciar la sesión.

Los fanáticos pueden participar en los medios sociales usando el hashtag #TheRiveras, así como hallar más contenido sobre la serie en español en el perfil de Facebook de NBC UNIVERSO (https://www.facebook.com/TheriverasTV) y en Instagram (https://www.instagram.com/nbcuniverso/).

Para hallar NBC UNIVERSO en los sistemas de satélite, telco o TV por cable, vaya al canal 410 de DIRECTV, al canal 838 de DiSH Network, al canal 3009 o 3010 de AT&T U-verse o visite www.nbcuniverso.com/encuentra para hallar NBC UNIVERSO en los listados locales de TV por cable.