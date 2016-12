Nahuel Guzmán: “Esta vez me tocó adivinar”

México, 25 dic (EFE).- El portero argentino Nahuel Guzmán, héroe de la final del fútbol mexicano ganada hoy por los Tigres de la UANL al América, quitó importancia a su proeza de detener tres penaltis y dio crédito al triunfo del grupo.

“Son penaltis y esta vez me tocó adivinar, hemos coronado con sufrimiento”, dijo Guzmán, quien dejó en cero al América en la decisión desde los 11 pasos del título del torneo Apertura 2016.

Cuando América celebraba el triunfo, Jesús Dueñas empató a 1-1 en el último minuto el partido de vuelta de la final y puso en 2-2 la serie, lo que provocó la definición en penaltis en la que Guzmán detuvo los disparos del brasileño William Da Silva, el argentino Silvio Romero y el mexicano Javier Guemez, mientras por su equipo anotaron el francés André Pierre Gignac, el brasileño Juninho y el argentino Guido Pizarro.

Antes de comenzar los disparos, el entrenador brasileño Ricardo Ferretti le preguntó a su portero si quería tirar el quinto y, según dijo a los medios, el arquero le contestó que no iban a llegar a cinco, lo cual sucedió.

Tigres ganó su quinto título de liga en el partido 1.000 como entrenador de Ferretti, quien también sumó su quinto campeonato.

“Nunca bajamos los brazos, el gol de Dueñas nos puso en ventaja psicológica en los penaltis y salimos muy motivados a cobrar. Nuestro portero paró tres”, dijo Juninho al resumir la clave de la victoria.

El defensa mexicano Jorge Torres Nilo explicó que el grupo es humilde y eso ayudó a no darse por vencido, mientras el medio campo argentino Damián Álvarez, con buen rendimiento como sustituto de Javier Aquino, reveló que salió con muchos deseos de jugar porque no estaba en un partido importante hacía tiempo.

“Lo disfruté mucho, (el fútbol) es lo más maravilloso que me ha pasado”, contó el jugador que a los 37 años se mantiene en buena forma física.

Otro argentino, el delantero Ismael Sosa, celebró su primer título en el fútbol mexicano y recalcó la manera. “Sufriendo, pero se dio una estrella más para el equipo”, apuntó.

Con su triunfo, el Tigres se colocó como el octavo equipo con más títulos en México, con cinco cetros en los torneos 1977-1978, 1981-1982 y Apertura de los años 20