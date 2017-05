El próximo presidente francés tiene 39 años ¿y su esposa?

Está casado con una mujer de 64 años, pero esa no es la noticia. Su esposa era su maestra de clase hace 24 años … aún no es la noticia.

Su maestra de clase tenía una hija que era su compañera de clase … todos, incluyendo a sus padres, pensaron que la hija de esta maestra era su novia … no, estaban equivocados. Se enamoróde su maestra de clase cuando tenía 15 años … ella estaba “felizmente casada” con 3 hijos … ahora el “felizmente casado” es relativo en este contexto.

A los 17 años, prometió casarse con ella.

Ella tenía en ese momento 42 años. Se casaron en 2007 con cuando este hombre tenia 30 … bueno, ella tenía casi 55 años.



El mes que viene va a ser juramentado como presidente de Francia 6 meses antes de su cumpleaños numero 40, mientras que su esposa encantadora que tiene 3 niños adultos y 7 nietos

(su primer niño es dos años más grande que su marido mientras que su segundo niño, la Ex compañera / novia tiene la misma edad que él).

Su nombre es Emmanuel Macron (39) y es el próximo presidente de Francia.

Así que si estás soltera, relájate. Aún no ha nacido tu pareja.