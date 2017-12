El Chevrolet Bolt EV 2017 ahora disponible a nivel nacional

Chevrolet anunció hoy que el Bolt EV, el primer automóvil eléctrico asequible y de largo alcance, ya está disponible por pedido o en stock en concesionarios certificados en todo el país. Hasta el 30 de agosto de 2017, Chevrolet ha vendido 11,670 Bolt EVs este año y 12,249 desde el inicio de la venta en diciembre de 2016.

Los propietarios actuales están elogiando la gama impresionante, la asequibilidad y la amplitud interior del pequeño crossover todo-eléctrico. “¡Ha sido todo lo que esperaba!”, dijo Brian Ro de Columbia, Maryland, quien estuvo entre los primeros propietarios del Bolt EV. “El estilo CUV se adapta perfectamente a mi familia de cuatro, y el rendimiento de EV y el rango de más de 200 millas simplemente no pueden ser superados en este punto de precio.”

La dueña Maria Mraz de San Francisco, California, añade, “cada uno que se monta en él se enamora. Es muy moderno y muy fácil de manejar… Estoy muy contenta con mi Bolt EV”.

El Bolt EV ha ganado casi 40 premios independientes, por lo que es el vehículo eléctrico más premiado del año. Fue recientemente nombrado como Top Safety Pick por el Insurance Institute for Highway Safety, cuando viene equipado con el paquete Driver Confidence II. El Bolt EV también obtuvo los codiciados títulos de Motor Trend® 2017 Car of the Year, 2017 North American Car of the Year and Green Car of the Year®, otorgado por Green Car Journal.

A partir de un MSRP de $37,495 antes de los incentivos fiscales federales de hasta $7,500, dependiendo de la situación fiscal individual, el Bolt EV 2017 ofrece un rango estimado por la EPA de 238 millas en una sola cargar. Las características estándar incluyen cambio electrónico de precisión, paleta de volante Regen on Demand™, pantalla táctil en color diagonal de 10,2 pulgadas y una garantía limitada de 8 anos / 100,000 millas (lo que ocurra primero) y garantía limitada del sistema de propulsión. El modelo Premier de primera calidad incluye asientos de cuero, asientos delanteros y traseros que se calientan, Surround Vision, Rear Camera Mirror y mucho más.

Puede encontrar más información sobre los beneficios de conducir vehículos eléctricos en www.ChevyEVlife.com. Obtenga más información sobre el Bolt EV en www.chevrolet.com/bolt-ev.

ACERCA DE CHEVROLET

Fundada en Detroit en 1911, Chevrolet es ahora una de las marcas automotrices más grandes del mundo. Tiene negocios en más de 100 países y vende más de 4 millones de vehículos al año, incluyendo autos y camionetas. Chevrolet ofrece a sus clientes vehículos de consumo de combustible eficiente que al mismo tiempo son de alto desempeño, diseños emocionantes, medidas de seguridad activas y pasivas, y tecnologías muy sencillas de utilizar. Es decir, mucho más valor por su dinero. Encuentre más información sobre Chevrolet en www.chevrolet.com.