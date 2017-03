Buika llega a Miami exclusivamente a dar inicio a “The Billboard Kick-Off Showcase Presented by Emax”,

Miami, FL – 28 de marzo de 2017 – La reconocida y galardonada cantautora europea Buika llega exclusivamente a dar inicio a “The Billboard Kick-Off Showcase Presented by Emax”, a la fiesta oficial VIP de la Conferencia de la Música Latina de Billboard este 24 de abril en el New World Symphony. La Conferencia de la Música Latina de Billboard se lleva a cabo del 24 al 27 de abril en The Ritz-Carlton en South Beach, Florida. Pronto se anunciarán más artistas.

Toma mucho valor mostrarse a sí mismo ante los demás, y la aclamada cantautora, poeta, compositora y productora musical Buika, hace exactamente eso cada noche que sube a un escenario. Tan simple como los tatuajes en su piel, Buika entrega el alma a sus fans en todo el mundo, a quienes cariñosamente les llama “La tribu”. Este año Buika comienza su viaje contando historias en toda América, Tokio y México dando a conocer su nuevo sonido, banda y repertorio mientras trabaja en su noveno álbum. Lo nuevo de Buika es una intensa mezcla de estilos musicales que ha sido meticulosamente seleccionada por ella, se filtra a través de un sonido rico y ecléctico de jazz, jazz Latino, afro beat, funk, soul, reggae y pop, todo con una capa de acento flamenco que no deja a nadie indiferente.

Su último album “Vivir Sin Miedo” (Warner Music- 2015) was co-produced fue coproducido por el ganador del Grammy, y nominada a la presea en el 2016 junto a Buika, Martin Terefe (Mary J. Blige, Aha, Coldplay), con colaboración del cantautor Jason Mraz, la artista alemana neo-soul Meshell Ndegeocello, y el español de flamenco Potito. Incluye también la grabación “Si volveré” nominada al Latin Grammy en la categoría Record of the Year.

María Concepción Balboa Buika “Buika” de Mallorca, España, hija de padres africanos de la tribu Bubi (Guinea Ecuatorial) rodeado de múltiples culturas a lo largo de su vida, tiene una variedad de influencias musicales, desde jazz y flamenco pop, soul y polirritmia africana; como dijo: “mi madre escuchaba y bailaba a muchos géneros musicales, tenía una gran colección de discos”. Esta formación ecléctica hizo que Buika creara música sin límites. Durante su carrera de ya 15 años, sus álbumes perfectamente varian entre el pop, jazz, soul, reggae, afro beat, R&B y flamenco. Igualmente, diversos son sus colaboradores, como Pat Metheny, Anoushka Shankar, Chick Corea, Niño Josele, Bebo y Chucho Valdés, Seal y Nelly Furtado para nombrar unos pocos. El cineasta y fan desde hace mucho tiempo, Pedro Almodóvar, comentó acerca de Buika, “verla expresar tantos géneros diferentes mezclados con tal gracia y espontaneidad, uno no puede menos que pensar que hay un futuro brillante cuando podemos ser testigo de la evolución sin límites de esta intérprete infinita”. Buika no conoce límites cuando se trata de idiomas o geografía. Ha colaborado con músicos y cantantes en español, catalán, inglés, francés, portugués, iraní, Italiano y armenio. Su gira el año pasado atravesó el mundo, abarcando Europa, América Latina, el Caribe, Asia, África y Estados Unidos.

Ella no tiene barreras en cuanto a la expresión artística y rechaza cualquier tipo de autolimitación, empresaria, cantautora, productor y poeta, quien en su tiempo libre se sumerge en el mundo de la fotografía, algunos de sus más íntimos autorretratos han sido publicados en sus libros, “Niña de fuego” “edición especial” y “A los que amaron a mujeres difíciles y acabaron por soltarse”. Para Buika, su música es más que una carrera. Dice, “yo soy la música y sigo mi nota libremente (…)”